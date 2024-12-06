Русским рассказали, ожидаются ли в этом году новогодние скидки на автомобили

Граждане России, по информации "Коммерсанта", останутся без новогодних скидок на автомобили"Коммерсантъ" со ссылкой на ассоциацию автомобильных дилеров пишет, что из-за роста цен на новые машины в этом году не будет новогодних скидок.
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