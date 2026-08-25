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Мировое обозрение

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Рэдулеску: Без европейских денег жители Румынии будут вынуждены есть траву

Рэдулеску: Без европейских денег жители Румынии будут вынуждены есть траву

Румыния балансирует на грани, и это уже не метафора. Советник главы Национального банка страны Еуджен Рэдулеску сделал пугающее заявление: если Бухарест не выполнит условия для получения финальных траншей европейской программы PNRR, страну ждет не просто рецессия, а коллапс.

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