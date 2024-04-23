Роль авиации растёт, или почему России придётся существенно увеличивать свои ВКС.

Вчера 6,2K прочитали Ещё лет пять назад большинство экспертов было абсолютно уверено в том, что все грядущие конфликты будут решаться с помощью беспилотников, а классическая пилотируемая авиация в лучшем случае отступит на второй план.
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