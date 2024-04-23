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Роль авиации растёт, или почему России придётся существенно увеличивать свои ВКС.

Роль авиации растёт, или почему России придётся существенно увеличивать свои ВКС.

Вчера 6,2K прочитали Ещё лет пять назад большинство экспертов было абсолютно уверено в том, что все грядущие конфликты будут решаться с помощью беспилотников, а классическая пилотируемая авиация в лучшем случае отступит на второй план.

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