В Хакасии расследуется уголовное дело в отношении поставщиков банковских карт для теневого процессинга

Следователи следственной части Следственного управления МВД по Республике Хакасия расследуют противоправную деятельность двоих жителей Абакана, обвиняемых в обороте средств платежей в интересах теневой финансовой площадки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии