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Происшествия

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В Хакасии расследуется уголовное дело в отношении поставщиков банковских карт для теневого процессинга

Следователи следственной части Следственного управления МВД по Республике Хакасия расследуют противоправную деятельность двоих жителей Абакана, обвиняемых в обороте средств платежей в интересах теневой финансовой площадки.

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