TNI: российский ПТРК "Корнет" превосходит американский Javelin в зоне СВО

РИА Новости/Станислав Красильников Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет" эффективен в борьбе против западных танков, которые находятся у Вооруженных сил Украины (ВСУ), и превосходит американский ПТРК Javelin, сообщает журнал The National Interest.
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