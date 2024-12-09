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TNI: российский ПТРК "Корнет" превосходит американский Javelin в зоне СВО

TNI: российский ПТРК "Корнет" превосходит американский Javelin в зоне СВО

РИА Новости/Станислав Красильников Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет" эффективен в борьбе против западных танков, которые находятся у Вооруженных сил Украины (ВСУ), и превосходит американский ПТРК Javelin, сообщает журнал The National Interest.

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