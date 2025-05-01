Армения рассматривает выход из ЕАЭС, ЕС не поможет экономике

Евросоюз не сможет полностью возместить Армении возможные экономические потери в случае её выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян в интервью РИА Новости.
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