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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Армения рассматривает выход из ЕАЭС, ЕС не поможет экономике

Армения рассматривает выход из ЕАЭС, ЕС не поможет экономике

Евросоюз не сможет полностью возместить Армении возможные экономические потери в случае её выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян в интервью РИА Новости.

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