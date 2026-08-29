Украинская сторона признала серьёзные сбои в обороне Доброполья. Одной из главных причин называют провал «стены дронов» — концепции, которую последние годы подавали как универсальное оружие против российских штурмов, сообщает «Военная хроника».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС В ФСБ заявили, чт...
- ХЛ Москвичка лишилас...
- N Число раненых при...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым