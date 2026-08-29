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«Военная хроника»: в ВСУ признали провал «стены дронов» под Добропольем

«Военная хроника»: в ВСУ признали провал «стены дронов» под Добропольем

Украинская сторона признала серьёзные сбои в обороне Доброполья. Одной из главных причин называют провал «стены дронов» — концепции, которую последние годы подавали как универсальное оружие против российских штурмов, сообщает «Военная хроника».

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