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Воронежские новости

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Над регионами России ПВО сбили 239 вражеских беспилотников в ночь на 31 августа

Минобороны сообщило, что с 20.00 30 августа до 8.00 31 августа дежурные силы ПВО уничтожили 239 беспилотников.

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