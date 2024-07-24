В Актау стартовало ОПМ «Автобус»

На территории города началось ОПМ «Автобус». Об этом сообщили в управлении полиции Актау. Для обеспечения безопасности дорожного движения, повышения транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих пассажирские перевозки, с 23 по 28 июля текущего года на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Автобус”.