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СБУ пришла с обыском к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Луке

СБУ пришла с обыском к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Луке

К митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Луке (Андрею Коваленко) пришли с обысками сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

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