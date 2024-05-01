СБУ пришла с обыском к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Луке

К митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Луке (Андрею Коваленко) пришли с обысками сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.
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