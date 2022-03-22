Фернандиньо примет решение о продлении контракта с «Ман Сити» в конце сезона. Гвардиола хочет, чтобы он остался еще на сезон

Фернандиньо еще не решил, где продолжит карьеру. Полузащитник «Манчестер Сити» примет решение о возможном продлении контракта в конце сезона.

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