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Названы сроки начала сборки вазовской новинки Lada Iskra

Названы сроки начала сборки вазовской новинки Lada Iskra

Тестовая сборка автомобилей Lada Iskra должна начаться в России до конца этого года. Подробности о подготовке выпуска новой модели раскрыл вице-президент по продажам и маркетингу отечественного концерна «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин.

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