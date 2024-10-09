Названы сроки начала сборки вазовской новинки Lada Iskra

Тестовая сборка автомобилей Lada Iskra должна начаться в России до конца этого года. Подробности о подготовке выпуска новой модели раскрыл вице-президент по продажам и маркетингу отечественного концерна «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин.
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