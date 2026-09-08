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Контрафронт

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Мали: Четверо солдат Русского Африканского корпуса и семь ополченцев Дозо были убиты в результате...

Мали: Четверо солдат Русского Африканского корпуса и семь ополченцев Дозо были убиты в результате предполагаемой засады Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин (ДНИМ) недалеко от района Софара в регионе Мопти 7 сентября.

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