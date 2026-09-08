Мали: Четверо солдат Русского Африканского корпуса и семь ополченцев Дозо были убиты в результате предполагаемой засады Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин (ДНИМ) недалеко от района Софара в регионе Мопти 7 сентября.