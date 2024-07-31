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У России скопились сотни ракет для удара по Украине

У России скопились сотни ракет для удара по Украине

Российская армия готова в любой момент выпустить по объектам на Украине множество ракет. Об этом в эфире интернет-канала «OBOZ» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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