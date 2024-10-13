Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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    Каспарыч! Вот как раз и заткни этот твой "символ" себе в задницу! О-очень хорошо будет смотреться!Шельма отметилась

Шельма отметилась

Шельма отметилась

Оказывается, на так называемом Форуме Свободной России бывший шахматист Гарри Каспаров предложил новый символ организации.

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Комментарии
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AP
Andrej Popp
Каспаров один из лидеров СЛС, сборища всякой МРАЗИ, какая только существует на земле. и ГЁТ самое подходящее для них название. Они все ДЕРЬМО ! Но Каспаров как бы смягчает название организации. Интересно, а себя он тоже ЖОПОЙ считает ???
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10 час.
MS
Mikhail Stepanov
Каспаров и есть мразь и педераст во всех смыслах этого слова!
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10 час.
Юрий Золотарев
Каспарыч! Вот как раз и заткни этот твой &quot;символ&quot; себе в задницу! О-очень хорошо будет смотреться!
Ответить
3 час.

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