Оказывается, на так называемом Форуме Свободной России бывший шахматист Гарри Каспаров предложил новый символ организации.
Шельма отметилась
Комментарии
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AP
Andrej Popp
Каспаров один из лидеров СЛС, сборища всякой МРАЗИ, какая только существует на земле. и ГЁТ самое подходящее для них название. Они все ДЕРЬМО ! Но Каспаров как бы смягчает название организации. Интересно, а себя он тоже ЖОПОЙ считает ???
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10 час.
MS
Mikhail Stepanov
Каспаров и есть мразь и педераст во всех смыслах этого слова!
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10 час.
Юрий Золотарев
Каспарыч! Вот как раз и заткни этот твой "символ" себе в задницу! О-очень хорошо будет смотреться!
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3 час.
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