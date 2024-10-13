Шельма отметилась

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Andrej Popp

Каспаров один из лидеров СЛС, сборища всякой МРАЗИ, какая только существует на земле. и ГЁТ самое подходящее для них название. Они все ДЕРЬМО ! Но Каспаров как бы смягчает название организации. Интересно, а себя он тоже ЖОПОЙ считает ???