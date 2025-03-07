Видеорегистратор снял момент падения авиабомбы на город в Южной Корее

Видео с со случайным прилетом авиабомбы в южнокорейском городе Пхочхон появилось в Сети.В Сети появились кадры, на которых запечатлен момент случайного сброса авиабомбы на жилой район города Пхочхон в Южной Корее.
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