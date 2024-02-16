Ван И примет участие в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности, посетит Испанию и Францию

Пекин, 15 февраля /Синьхуа/ -- С 16 по 21 февраля член Политбюро ЦК КПК и министр иностранных дел КНР Ван И примет участие в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности, в рамках которой он выступит с речью на мероприятии, посвященном Китаю, и изложит позицию Китая по основным международным вопросам в соответствии с темой конференции, а также нанесет визиты в Испанию и Францию, и проведет Китайско-французский стратегический диалог во Франции.