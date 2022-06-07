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Япония заморозила активы РСХБ, МКБ и Белорусского банка развития

Япония заморозила активы РСХБ, МКБ и Белорусского банка развития

Власти Японии ввели санкции в отношении двух банков из России и одного – из Белоруссии. В черный список включены Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Белорусский банк развития, сообщила пресс-служба японского министерства иностранных дел.

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