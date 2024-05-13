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Царьград

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Не ждали: в Челябинской области похолодает до минус пяти градусов

Не ждали: в Челябинской области похолодает до минус пяти градусов

Снег в мае — не единственный сюрприз южноуральской погоды.Май 2024 года продолжает преподносить челябинцам сюрприз за сюрпризом.

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