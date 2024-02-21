36-летний архитектор стала новым вице-мэром Новороссийска и будет курировать вопросы градостроительства

36-летний архитектор стала новым вице-мэром Новороссийска и будет курировать вопросы градостроительстваНа очередном заседании Гордумы Новороссийска депутаты проголосовали за назначение 36-летней Екатерины Степаненко на должность вице-мэра.
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