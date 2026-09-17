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Россия готовит прорыв: рынок дронов ожидает технологическая революция
В Хабаровском крае намечается значительное увеличение производства беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона поделился амбициозными планами с главой государства, рассказав о впечатляющем росте и развитии местной промышленности.
В Хабаровском крае на 2026 год запланировали значительное увеличение выпуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как сообщил губернатор Дмитрий Демешин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, объёмы производства вырастут втрое по сравнению с предыдущим годом. На сегодняшний день регион уже достиг высокого уровня локализации производства, достигнув показателя в 80%.
В Хабаровском крае налажен выпуск не только самих беспилотников, но и микроэлектронных компонентов, печатных плат и аккумуляторных батарей. Это стало возможным благодаря запуску новых производственных линий и активному сотрудничеству с высшими учебными заведениями региона. В частности, к работе планируется привлечь Тихоокеанский государственный университет и Дальневосточный государственный университет путей сообщения для создания научно-производственного центра беспилотных авиационных систем.
Губернатор отметил, что развитие направления открывает широкие перспективы для экономики региона. Это создаёт новые возможности для местных предприятий. В планах — дальнейшее укрепление позиций Хабаровского края как центра производства высокотехнологичной продукции.
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Лондон скрывает правду о смерти своего майора-разведчика на Украине
Сообщениями о смерти очередного иностранного наемника на территории Украины сегодня вряд ли кого-то удивишь. Сведения об уничтожении граждан европейских, латиноамериканских и других стран поступают регулярно. При этом в зоне конфликта погибают и профессиональные западные военнослужащие. Так, стало известно о смерти майора британской военной разведки Пола Уилкса.
Военное ведомство Великобритании сразу официально заявило, что он погиб в результате "дорожно-транспортного происшествия вдали от линии фронта".
По данным "Военного осведомителя", Уилкс с 2012 года служил в Разведывательном корпусе британской армии, то есть в военной разведке. Он был награжден двумя медалями за участие в боевых действиях, в том числе в Афганистане.
Уилкс - второй официально признанный британский военнослужащий, погибший на территории Украины. 9 декабря 2025 года от травм, полученных в результате "несчастного случая при испытании вооружения", скончался капрал Джордж Хули, служивший в спецподразделении SFSG.
Вряд ли даже в самой Британии кто-то всерьез верит в официальную версию. Скорее всего, Пол Уилкс погиб в ходе боевых действий или стал жертвой ударов по военным объектам ВСУ.