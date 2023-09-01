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Сотрудники ДК Миллеровского района провели акцию «Герой России»

Она прошла в память о нашем земляке, военном летчике, дважды Герое Советского Союза маршале Александре Николаевиче Ефимове.

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