Легендарный композитор Рассел Брауэр рассказал о работе над музыкой для Tarisl...

Легендарный композитор Рассел Брауэр рассказал о работе над музыкой для TarislandВ новом видеоролике Tarisland трехкратный обладатель премии “Эмми” Рассел Брауэр рассказывает о новом проекте и о том, как он создал партитуру, идеально подходящую к регионамЧитать дальше → источник.
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