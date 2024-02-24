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Легендарный композитор Рассел Брауэр рассказал о работе над музыкой для Tarisl...

Легендарный композитор Рассел Брауэр рассказал о работе над музыкой для Tarisl...

Легендарный композитор Рассел Брауэр рассказал о работе над музыкой для TarislandВ новом видеоролике Tarisland трехкратный обладатель премии “Эмми” Рассел Брауэр рассказывает о новом проекте и о том, как он создал партитуру, идеально подходящую к регионамЧитать дальше → источник.

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