Расписание поездов D3 от «Грачевской» изменится с 21 октября

Проведение ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской ЖД послужит причиной изменения с 21 по 25 октября 2024 года расписания движения пригородных поездов Ленинградского направления, сообщила пресс-служба Московско-Тверской Пригородной пассажирской компании (МТППК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии