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Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 3 февраля

Керлинг. Смешанные пары, круговой турнир, сессия 2 04:05 — Австралия — Китай — 04:05 — Швеция — Чехия — 04:05 — США — Италия — 04:05 — Великобритания — Канада —.

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