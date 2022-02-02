Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 3 февраля

Керлинг. Смешанные пары, круговой турнир, сессия 2 04:05 — Австралия — Китай — 04:05 — Швеция — Чехия — 04:05 — США — Италия — 04:05 — Великобритания — Канада —.
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