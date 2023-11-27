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Рахимов о 4-матчевой выигрышной серии «Рубина» в РПЛ: «Победы приходят от сплоченности. Игроки просят друг друга отрабатывать»

Рахимов о 4-матчевой выигрышной серии «Рубина» в РПЛ: «Победы приходят от сплоченности. Игроки просят друг друга отрабатывать»

– У «Факела» Ташуева два поражения и оба от «Рубина». Что такого вы знаете, чего не знают другие? – Я бы не стал так говорить.

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