"Не знаю, буду ли жить в России": Проклинавшая русских солдат депутат признавалась, что "видеть не может" довольных людей

АндрейБорков может и не тонет, но насчет пахнет - не то слово, оно ВОНЯЕТ, СМЕРДИТ НЕВЫНОСИМО!

Александр Семенов 120 города, села и деревни Донбасса было обстреляно ВСУ за 8 лет с 2014 года, многие из них стерты с лица земли. На Аллее Ангелов в Донецке имена 167 детей убитых " воинами" ВСУ. Я правильно понимаю что убийцами Фаттуш считает исключительно тех россиян что взяли оружие для того, чтобы защитить Донбасс?