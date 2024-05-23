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"Не знаю, буду ли жить в России": Проклинавшая русских солдат депутат признавалась, что "видеть не может" довольных людей

"Не знаю, буду ли жить в России": Проклинавшая русских солдат депутат признавалась, что "видеть не может" довольных людей

Скандал вокруг муниципального депутата из Петербурга Ольги Фаттуш набирает обороты. Уличённая в том, что проклинала русских солдат, открыто высказывалась в поддержку Украины (где она, собственно, родилась) и распространяла фейки про армию России мундеп в одном из интервью уже высказывала сомнения, оставаться ли ей в нашей стране.

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Комментарии
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АндрейБорков
может и не тонет, но насчет пахнет - не то слово, оно ВОНЯЕТ, СМЕРДИТ НЕВЫНОСИМО!
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3 час.
Александр Семенов
120 города, села и деревни Донбасса было обстреляно ВСУ за 8 лет с 2014 года, многие из них стерты с лица земли. На Аллее Ангелов в Донецке имена 167 детей  убитых &quot; воинами&quot; ВСУ.  Я правильно понимаю что убийцами Фаттуш считает исключительно тех россиян что взяли оружие для того, чтобы защитить Донбасс?
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2 час.
ИИ
Иван Иваныч
Учитывая, что она оголтелая украинка- да! Донбасс- это же другое, там же не настоящие люди живут, дети не такие, как надо, да и вообще- ещё нарожают... Гнида она, да и только!
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2 час.

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