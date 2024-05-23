"Не знаю, буду ли жить в России": Проклинавшая русских солдат депутат признавалась, что "видеть не может" довольных людей

Скандал вокруг муниципального депутата из Петербурга Ольги Фаттуш набирает обороты. Уличённая в том, что проклинала русских солдат, открыто высказывалась в поддержку Украины (где она, собственно, родилась) и распространяла фейки про армию России мундеп в одном из интервью уже высказывала сомнения, оставаться ли ей в нашей стране.
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