НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

Минобороны ФРГ подтвердило инцидент с ошибочной попыткой перехвата ПВО фрегата Hessen американского дрона MQ-9 Reaper

Минобороны ФРГ подтвердило инцидент с ошибочной попыткой перехвата ПВО фрегата Hessen американского дрона MQ-9 Reaper

Страны НАТО регулярно проводят всевозможные учения на суше, в воздухе и на земле, призванные в первую очередь наладить слаживание в условиях, приближенных насколько это возможно к обстановке противостояния реальному противнику, под которым в последнее время все чаще подразумевается Россия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх