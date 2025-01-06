Юношеская сборная России в 2025 году примет участие в турнире развития УЕФА в Белоруссии

Юношеская сборная России (игроки до 16 лет) примет участие в турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Белоруссии, рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
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