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Подколзин о звонке Трампа Инфантино и отмене бана Балогуна на ЧМ: «Лезть в проведение турнира – неспортивно. Но мы не знаем, как все было – нам так преподнесли информацию»

Форвард « Эдмонтона » Василий Подколзин прокомментировал скандал на чемпионате мира по футболу. ФИФА приостановила дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна после его удаления в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины.

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