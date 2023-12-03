Московские специалисты реконструировали газопровод в Покровском-Стрешневе

Работники «Мосгаза» обновили газопровод низкого и среднего давления в районе Покровское-Стрешнево. Вместо старых стальных труб установили современные полиэтиленовые, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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