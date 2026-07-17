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В России расширят применение искусственного интеллекта в медицине

В России расширят применение искусственного интеллекта в медицине

В России расширят применение искусственного интеллекта в медицине. Как сообщил глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин, ИИ начнут использовать при расшифровке ЭКГ и проведении колоноскопии, что поможет врачам повысить точность диагностики.

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