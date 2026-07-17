Новости внутренней и внешней политики в России

В России расширят применение искусственного интеллекта в медицине. Как сообщил глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин, ИИ начнут использовать при расшифровке ЭКГ и проведении колоноскопии, что поможет врачам повысить точность диагностики.