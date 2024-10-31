"Автомат в руки — и на штурм": Сотрудников военкоматов, обворовывавших контрактников, ждут на передовой

лина любимцева

С ума сошли?... ЗАЧЕМ ПРЕДАТЕЛИ НА ФРОНТЕ?!! Мало того, что эти твари обокрали ребят, воюющих на СВО, так еще их подсунут ребятам, чтобы их предали, подставили а может и УБИЛИ?!! ...... НЕТУШКИ!! ПУСТЬ ЭТИ ВОРЮГИ СИДЯТ ВСЕ 10 ЛЕТ ЗА НАГЛОЕ ВОРОВСТВО!! И никакого им УДО!!!!