"Автомат в руки — и на штурм": Сотрудников военкоматов, обворовывавших контрактников, ждут на передовой

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Комментарии
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Александр Батт
Воевать должна армия. А воры должны сидеть в тюрьме и работать на армию.
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22 мин.
лина любимцева
С ума сошли?... ЗАЧЕМ ПРЕДАТЕЛИ НА ФРОНТЕ?!! Мало того, что эти твари обокрали ребят, воюющих на СВО, так еще их подсунут ребятам, чтобы их предали, подставили а может и УБИЛИ?!! ......  НЕТУШКИ!! ПУСТЬ ЭТИ ВОРЮГИ СИДЯТ ВСЕ 10 ЛЕТ ЗА НАГЛОЕ ВОРОВСТВО!! И никакого им УДО!!!!
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13 мин.
лл
лина любимцева
Смертную казнь не введут. Ни за что... Смотрите, сколько у власти чинуш-ВОРЮГ!!!! Разных уровней... Они что, будут голосовать за смертную казнь, под действие которой они, в первую очередь, и попадут?!
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11 мин.

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