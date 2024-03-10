5 прекрасных блюд из картофеля, перед которыми не устоят привередливые дети

Картофель – продукт, без которого не обходится ни одна семья. Ведь ему всегда находится применение: от банального супа и пюре до кулинарных изысков, настолько ароматных и аппетитных, что капают слюнки и хочется добавки.
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