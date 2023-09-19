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Поздняков о слушаниях по делу Валиевой: «В настоящий момент система спортивного правосудия претерпевает негативные изменения»

26-28 сентября российская фигуристка выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), где пройдут слушания по ее допинг-делу.

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