115 солдат-срочников вернулись домой из украинского плена. Минобороны РФСегодня 6,8K прочитали ДОМОЙ! В результате переговорного процесса, в котором посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.
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