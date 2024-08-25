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Обстановка в Курской области на 25 августа: Почему захват заложников стал главной целью Зеленского под Курском и какую победу одержала армия РФ

Обстановка в Курской области на 25 августа: Почему захват заложников стал главной целью Зеленского под Курском и какую победу одержала армия РФ

115 солдат-срочников вернулись домой из украинского плена. Минобороны РФСегодня 6,8K прочитали ДОМОЙ! В результате переговорного процесса, в котором посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.

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