Завода нет, а традиции остались. Как Дом культуры «Рыбник» объединял людей

10 декабря мы отметили 93-ю годовщину образования нашего региона. Тогда же, в 1930 году, было начато строительство Салехардского рыбоконсервного завода, вокруг которого затем сформировался настоящий промышленно-культурный центр города.
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