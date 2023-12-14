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Завода нет, а традиции остались. Как Дом культуры «Рыбник» объединял людей

Завода нет, а традиции остались. Как Дом культуры «Рыбник» объединял людей

10 декабря мы отметили 93-ю годовщину образования нашего региона. Тогда же, в 1930 году, было начато строительство Салехардского рыбоконсервного завода, вокруг которого затем сформировался настоящий промышленно-культурный центр города.

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