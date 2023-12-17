НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

ИИ показал свою версию ремейка «Шрека». Получилось, будто это фильм ужасов д...

ИИ показал свою версию ремейка «Шрека». Получилось, будто это фильм ужасов д...

ИИ показал свою версию ремейка «Шрека». Получилось, будто это фильм ужасов для взрослыхПользователь Reddit с ником TheAiDaddy решил взглянуть на то, каким мог бы получиться ремейк «Шрека», если бы над его созданием работал искусственный интеллект.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх