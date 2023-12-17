ИИ показал свою версию ремейка «Шрека». Получилось, будто это фильм ужасов д...

ИИ показал свою версию ремейка «Шрека». Получилось, будто это фильм ужасов для взрослыхПользователь Reddit с ником TheAiDaddy решил взглянуть на то, каким мог бы получиться ремейк «Шрека», если бы над его созданием работал искусственный интеллект.