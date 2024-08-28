Затяжка времени: почему подрядчики срывают сроки ввода школ в эксплуатацию

Они ведь никогда не наворуются...возвращайте в УК понятия "Вредительство", "Враг народа" и ВМС (смертная казнь)

Дмитрий Гурин

Зато выгодны для инвесторов объекты строят с опережением сроков и без нарушений. почему это? Да просто отвечать перед ними если что случиться надо своим очком которое могут передать "в зрительный зал"................