Затяжка времени: почему подрядчики срывают сроки ввода школ в эксплуатацию

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Комментарии
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Андрей
Они ведь никогда не наворуются...возвращайте в УК понятия &quot;Вредительство&quot;, &quot;Враг народа&quot; и ВМС (смертная казнь)
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17 час.
Дмитрий Гурин
Зато выгодны для инвесторов объекты строят с опережением сроков и без нарушений. почему это? Да просто отвечать перед ними если что случиться надо своим очком которое могут передать &quot;в зрительный зал&quot;................
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10 час.

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