Глава Минпросвещения Сергей Кравцов признал, что не все регионы успели с ремонтом имеющихся и строительством новых школ к 1 сентября.
Затяжка времени: почему подрядчики срывают сроки ввода школ в эксплуатацию
Комментарии
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Андрей
Они ведь никогда не наворуются...возвращайте в УК понятия "Вредительство", "Враг народа" и ВМС (смертная казнь)
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17 час.
Дмитрий Гурин
Зато выгодны для инвесторов объекты строят с опережением сроков и без нарушений. почему это? Да просто отвечать перед ними если что случиться надо своим очком которое могут передать "в зрительный зал"................
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10 час.
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