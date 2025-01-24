Нетаньяху заступился за Маска после его жеста на инаугурации Трампа

Global Look Press/Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заступился за бизнесмена Илона Маска, который на инаугурации президента США Дональда Трампа продемонстрировал жест, напоминающий нацистское приветствие*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии