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Царьград

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Люди злятся на власть. Дальше - бунт и взрыв. "Реформаторы" дважды похоронили Россию. Будет ли третий?

Люди злятся на власть. Дальше - бунт и взрыв. "Реформаторы" дважды похоронили Россию. Будет ли третий?

"Реформаторы"-либералы успели уже дважды похоронить Россию - сперва в начале XX века, потом - в конце.

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