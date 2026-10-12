Ростислав Ищенко: Трамп хочет дешёвый бензин к выборам, а Зеленский — тёплую зиму

Почему Киев так отчаянно пытается получить передышку на зиму, если сам продолжает наносить удары? Зачем Трампу нужно энергетическое перемирие с Россией именно до выборов 3 ноября? Почему Уиткофф и Кушнер снова встречались с российскими дипломатами, если перемирие так и не началось? И может ли ядерная угроза со стороны России остановить европейскую эскалацию? Консультации между Москвой Читать далее: https://govorit.
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