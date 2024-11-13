Экс-супруга Владимира Селиванова обвинила в их конфликте его нынешнюю возлюбленную: «У нас все было хорошо»

Конфликт между Владимиром Селивановым и его бывшей супругой Викторией Марковой набирает обороты. Сегодня стало известно, что его возлюбленная Александра Калмыкова через суд потребовала алименты на их общего сына, чтобы снизить его выплаты на старшую дочь Еву.
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