Мариам Тилляева рассказала о домашнем насилии экс-супруга Амирана Сардарова

Мариам Тилляева и блогер Амиран Сардаров пробыли в официальных отношениях меньше года. Раннее бывшие влюбленные утверждали, что причиной расставания является их чересчур» разные характеры и взгляды на жизнь.
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