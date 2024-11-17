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Боец ВС России вручную повернул башню танка под огнём ВСУ, чтобы спасти механика

Боец ВС России вручную повернул башню танка под огнём ВСУ, чтобы спасти механика

Российский боец под огнём ВСУ вышел из танка и вручную повернул его башню, чтобы спасти механика. По словам военнослужащего с позывным Матрос, в тот момент по российским бойцам противник бил FPV-дронами, артиллерией и пулемётами.

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