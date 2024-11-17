Боец ВС России вручную повернул башню танка под огнём ВСУ, чтобы спасти механика

Российский боец под огнём ВСУ вышел из танка и вручную повернул его башню, чтобы спасти механика. По словам военнослужащего с позывным Матрос, в тот момент по российским бойцам противник бил FPV-дронами, артиллерией и пулемётами.
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