Часть Калуги осталась до вечера без воды

В Калуге, в районе деревни Рождествено, с утра 22 июня отключили водоснабжение. В Единой дежурно-диспетчерской службе объяснили это плановыми работами водоканалаВ Калуге, в районе деревни Рождествено, с утра 22 июня отключили водоснабжение.
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