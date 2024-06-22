Часть Калуги осталась до вечера без воды

В Калуге, в районе деревни Рождествено, с утра 22 июня отключили водоснабжение. В Единой дежурно-диспетчерской службе объяснили это плановыми работами водоканалаВ Калуге, в районе деревни Рождествено, с утра 22 июня отключили водоснабжение.