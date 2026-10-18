Житель Ставропольского района получил 3,5 года колонии строгого режима за хранение наркотиков, которые он приобрёл через интернет.
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