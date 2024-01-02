Скончался Цви Замир, возглавлявший «Моссад» во время Войны Судного дня

В Израиле ушел их жизни экс-глава службы внешней разведки «Моссад» Цви Замир, который стоял во главе ведомства во время Войны Судного дня в 1973 году, говорится в сообщении канцелярии израильского премьер-министра.
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