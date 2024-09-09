«Штаб конкурента перегнул палку, и это ударило по ним же»

Выборы мэра Братска неожиданно стали самыми конкурентными и интересными в 2024 году. В ходе напряженной кампании глава Братского района Александр Дубровин победил Сергея Серебренникова, который правил городом 19 лет.
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