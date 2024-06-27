Политнавигатор 115,6K подписчиков Западные кредиторы Украины увидели, что США и их сателлиты вливают с нее свои средства, и стали требовать возвращения долгов.
Западные кредиторы стали требовать деньги от Украины, – экономист Кущ
Комментарии
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Sergiy Che
А они думали, что эт всё всегда будет холявой?? Наивные!))
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22 час.
МП
Михаил Пантюхин
Кредиторы ес, вы все полные дебилы!!! Я понимаю , когда вкладываться деньги в эффективные проекты и направления сулящие по всему доход, а вкладывая в недострану 404 вы что хотели!? Доходов!? Ну и тупые же вы!!! Вкладывать в зе и его клику, это все-ровно, что лить воду в бездомных бочку!!! А в итоге вы получите хрен и ничего более!!!
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20 час.
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