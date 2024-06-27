Западные кредиторы стали требовать деньги от Украины, – экономист Кущ

МП

Михаил Пантюхин

Кредиторы ес, вы все полные дебилы!!! Я понимаю , когда вкладываться деньги в эффективные проекты и направления сулящие по всему доход, а вкладывая в недострану 404 вы что хотели!? Доходов!? Ну и тупые же вы!!! Вкладывать в зе и его клику, это все-ровно, что лить воду в бездомных бочку!!! А в итоге вы получите хрен и ничего более!!!